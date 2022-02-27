وسائل إعلام: حصيلة الضحايا المدنيين في «كييف» بلغت 25 قتيلا

قالت مواقع أوكرانية، إن حصيلة الضحايا المدنيين في العاصمة الأوكرانية «كييف»، بلغت 25 قتيلا و71 جريحا، فيما أشارت مواقع أوكرانية إلى مقتل 14 جنديا أوكرانيا في معارك كييف، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الجيش الأوكراني أعلن، في وقت سابق، تصديه صد كل الهجمات الروسية على «خاركيف».

سكان كييف يحتمون في الملاجئ

واحتمى سكان العاصمة «كييف» في الملاجئ مع تحذيرات من غارات جوية، فيما أظهر فيديو لمئات الأوكرانيين في «لفيف» بانتظار القطارات المتجهة إلى بولندا.

وكانت روسيا، استخدمت حق النقض «الفيتو»، في مجلس الأمن الدولي وعطلت مشروع قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أمس الأول الجمعة.