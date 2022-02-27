اشتباكات عنيفة شمال كييف وإنزال جوي روسي جنوب غرب العاصمة

دوت صافرات الإنذار مجددا في العاصمة الأوكرانية كييف، بينما دارت اشتباكات عنيفة شمال العاصمة كييف، ووسطها في أماكن قريبة من المباني الحكومية، وذلك بحسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية، ودوت انفجارات في مناطق أوبولون وهوستوميل وبوتشا وبورشياهيفك قرب كييف، وطلبت السلطات الأوكرانية من سكان العاصمة اللجوء إلى الملاجئ بسبب غارات محتملة، وسط معلومات عن إنزال مظلي روسي جنوب غرب كييف، وذلك بالتزامن مع تردد أنباء عن تدافع في محطة قطارات دنيبرو جنوب شرق كييف لاستخدامها كملجأ من القصف الروسي، مع تكدس كبير بالقطارات المتوجهة نحو بولندا.

فرنسا تشدد العقوبات وجلسة لمجلس الأمن

وقالت الرئاسة الفرنسية إنها ستشدد العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في الوقت الذي طلب مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة عقد جلسة طارئة للجمعية العامة لأن روسيا منعت مجلس الأمن من التحرك، بينما يبحث وزراء الخارجية الأوروبيون غدا الأحد توحيد القرار بشأن إغلاق نظام «سويفت» المصرفي أمام روسيا، كما سيبحث الوزراء الأوروبيون قضية الهجمات السيبرانية.

تجدد الاشتباكات في خاركيف

وميدانيا، تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيشين الأوكراني والروسي في خاركيف، ودعت إدارة مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية السكان لقضاء الليلة في الملاجئ تحسبا لضربات صاروخية روسية.

وعقب الإعلان عن تقديم مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار، اعتبرت روسيا أن تزويد الغرب لأوكرانيا بالسلاح يؤجج الأزمة، ومن جهة أخرى، قالت واشنطن إنها تدرس فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي لمنع موسكو من الوصول إلى احتياطياتها الأجنبية.

لوفتهانزا تتجنب الأجواء الروسية

وقالت شركة طيران لوفتهانزا الألمانية إنها لن تستخدم الأجواء الروسية في الأسبوع المقبل بسبب الحرب، وأيد وزير النقل الألماني منع الطائرات الروسية من التحليق في أجواء ألمانيا، كما أشار متحدث باسم شركة «ميتا» لسي إن إن: «حظر وسائل إعلام حكومية روسية من عرض الإعلانات على فيسبوك وإنستجرام».