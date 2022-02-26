مسئولون في كييف عن فيضانات أوكرانيا: ستؤدي إلى خسائر وأضرار كارثية

تزامنًا مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حذر مسؤولون في كييف من فيضانات يمكن أن تطال العاصمة وضواحيها، ما يهددها بأضرار كارثية، تفاقم الأضرار التي تخلفها حرب روسيا والتي كانت بدأت هجومها فجر الخميس الماضي مؤكدة أنها ستواصل التوغل في الأراضي الأوكرانية، متهمة الحكومة الأوكرانية برفض الحوار والاستمرار في تهديد الأمن القومي الروسي.

وأكد المسؤولون أن فيضانات أوكرانيا التي تهدد كييف بالأساس من شأنها أن تتسبب في كارثة كبيرة، خصوصا أنها قد تسبب انقطاع المياه والكهرباء عن الأحياء الرئيسية في العاصمة الأوكرانية كييف في ظل الهجوم الروسي.

فيضانات أوكرانيا ستنتج عن أي استهداف لخزان كييف

ويأتي خطر فيضانات أوكرانيا من إمكانية استهداف خزان كييف، إذ ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن قوات الدفاع الجوي في أوكرانيا تمكنت من التصدي لصاروخ روسي متجه نحو خزان كييف، الواقع في شمال العاصمة، وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز مساء اليوم.

وأوضحت المؤسسة الحكومية للممرات المائية أنه في حالة تدمير السد، فإن الفيضان سيؤدي إلى خسائر وأضرار كارثية، بما في ذلك فيضانات مناطق سكنية في كييف وضواحيها.

وذهبت المؤسسة الحكومية للممرات المائية إلى أنه إذا تم استهداف سد كييف سيتم تدمير سدود كريمنشوك وكانيف الواقعة بالقرب من العاصمة، وغيرها من السدود، وتوقعت أن ذلك سيؤدي إلى وقوع حادث في محطة الطاقة النووية في زابوروجي الواقعة جنوب وسط أوكرانيا.

مخاوف من تدمير المناطق الحضرية

وتسود مخاوف كذلك أن تتسبب الفيضانات المحتملة في تدمير المناطق الحضرية في أحياء أوبولون وبودول والضفة اليسرى بأكملها في كييف.

كما سيؤدي الفيضان إلى تدمير الجسور ووسائل الاتصالات، كما ستسبب بقاء المنطقة بدون كهرباء أو ماء أو نقل، وذلك بالتزامن مع اقتراب القوات الروسية من قلب العاصمة، حيث يتواصل القتال لليوم الثالث على التوالي.