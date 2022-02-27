«الزراعة»: مليون إزالة تراكمت عليها مخالفات الهدم

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي، عن البدء في اتخاذ إجراءات جادة نحو إزالة مخلفات الهدم والبناء للمباني، التي تم الانتهاء من إزالتها خلال المرحلة الماضية؛ لتعود إلى نشاطها الأصلي كأراضي زراعية بدلًا من تبويرها وتركها كأرض فضاء.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وفقًا لكشوف الحصر، تبلغ الحالات المزالة ما يقرب من مليون حالة تراكمت عليها مخلفات الهدم، ومعرضة للبوار، وذلك من بين ما يقرب من مليوني حالة تعد تمت بعد ثورة 2011.

تحرير محاضر جديدة للمعتدين

وأكد أنه جار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية؛ للبدء في تنفيذ الخطة وتحرير محاضر جديدة للمعتدين واتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا إرسال مخاطبات إلى الإدارات الزراعية تطالب بحصر المساحات التي تم إرجاعها لأصلها الطبيعي كأرض زراعية خلال الفترة المقبلة.

ولفت المصدر، إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية كلفت الدولة ما يقرب من 100 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية، عقب ثورة 2011، مؤكدًا أنه تم وضع خطة خلال الفترة المقبلة تستهدف استصلاح تلك الأراضي مرة أخرى.

حماية الأراضي مسؤولية مجتمعية

وأشار إلى أن حماية الأراضي أمر لا يقع على عاتق وزارة الزراعة فقط، ولكنه مسئولية حكومية ومجتمعية كبيرة، تشارك فيها وزارات التنمية المحلية والداخلية، ومؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات، لافتًا إلى خطة متكاملة يشرف على تنفيذها الإدارة المركزية لحماية الأراضي، وتقوم على تشكيل غرف عمليات مركزية دائمة في المحافظات، يشرف عليها محافظ الإقليم وينفذها ويشترك فيها المسئولون في وزارة التنمية المحلية، والزراعة، والداخلية، تقوم بمراقبة وإزالة التعديات في القرى والنجوع، من خلال غرف فرعية.

وأوضح المصدر، أن بعض المحافظات فعليًا بدأت في تشكيل اللجان المركزية اللجان والمتفرعة عنها على مستوى المراكز بالمحافظات، ويرأسها رئيس الوحدة المحلية بالمركز، ولجان أخرى على مستوى القرى يترأسها رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وتضم في عضويتها ممثلين لوزارة الزراعة والداخلية.

ووفقا للخطة الموضوعة من إدارة حماية الأراضي، فإن الهدف من تشكيل اللجان المركزية، هو التدقيق الكامل لكافة المساحات الزراعية المتعدى عليها.