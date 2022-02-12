آليات «حماية الأراضي» ضد التعدي على الرقعة الزراعية.. مصادرة وإزالات

قال المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إن المرحلة المقبلة ستشهد تحركاً بشكل كامل لمنع التعدي على الرقعة الزراعية، والحفاظ عليها من الشخص المتعدي تنفيذا لتكليفات رئيس الحكومة ووزير الزراعة.

ضبطية قضائية لمواجهة المعتدين

وأضاف «عامر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خطة العمل ستقوم من خلال تكليف لجان قضائية من الإدارة المحلية تملك الضبطية القضائية ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد المتعدين على الرقعة الزراعية بمصادرة معدات البناء والتحفظ على المعتدي والمقاول يعقبها العمل على إعادة الأراضي التي يتم تبويرها لتعود لأصلها كارض زراعية بعد إزالة التعدي الواقع عليها.

وأكد أنه تم التنسيق مع المحليات وذلك بإصدار تكليفات من المحافظين لتنفيذ ذلك حيث سيتم تشكيل لجان من مستوى القاعدة حيث على مستوى القرى والنجوع ثم على مستوى المدينة وحتى مستوى المحافظة وفي لجان القرى سيكون العمد ومشايخ البلد والمهندسين الزراعيين ثم في لجان المدن سيكون مسئولو الحكم المحلي في المدن مروراً بمديري المديريات ثم مسئولي المحافظة من وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة.

تلقي البلاغات والشكاوى عن أي حالة تعد

وتابع أن آلية التعامل ستكون بتلقي البلاغات والشكاوى عن أي حالة تعد على الأرض الزراعية أو الشروع فيها ثم يتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون وقوع هذا التعدي من المهد.

أشار إلى أنه بعد ذلك يتم نشر تلك البلاغات والشكاوى على الشبكة الإلكترونية ثم يتم التحفظ على المعدات والمتعدي ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن وذلك لحماية الرقعة الزراعية ومنع التعدي في المهد، مضيفا أنه يتم على مستوى رئيس الوحدة المحلية للمركز أو المدينة أو الحي يتم إعداد تقرير تفصيلي للعرض على محافظ الإقليم للعرض على وزير الزراعة.

وأوضح أنه سيتم إنشاء خط ساخن في الإدارة المركزية لحماية الأراضي وشبكة لتلقي الشكاوى بشأن البلاغات بالتعدي على الرقعة الزراعية بديوان عام المحافظة وبالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى تكون مرتبطة مع مديرية الزراعة وإدارتها الزراعية وفروعها بدائرة المحافظة.