أوكرانيا ترفض إرسال وفد إلى بيلاروسيا.. ومستعدة للتفاوض على أرض محايدة

أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة الأوكرانية، سيرغي نيكيفوروف، منذ قليل، إن ممثلي بلاده لن يحضروا المفاوضات المرتقبة في مدينة جوميل البيلاروسية، مشيرا إلى أن أوكرانيا مستعدة للمفاوضات لكنها ترفض أن تملى عليها شروط مسبقة، مؤكدا على أن كييف لن ترسل وفدا للتفاوض مع روسيا في بيلاروسيا.

أوكرانيا مستعدة للتفاوض فقط على أرض محايدة

وأضاف «نيكيفوروف»، أنه على الرغم من المفاوضات السابقة مع روسيا بشأن مكان الاجتماع، أوكرانيا لن تذهب إلى المفاوضات في بيلاروسيا، ومستعدة للحوار فقط على أرض محايدة.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد أعلن، قبل قليل، أن السلطات الأوكرانية في كييف هي التي اختارت مدينة جوميل البيلاروسية كمكان لإجراء المحادثات، في نبأ عاجل لموقع قناة روسيا اليوم.

وأضاف «بيسكوف»، أن الوفد الروسي يجري المحادثات مع الجانب الأوكراني بمدينة جوميل البيلاروسية برئاسة مساعد رئيس الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.

وقال «بيسكوف»، إن الوفد الذي وصل بيلاروسيا ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى، بما في ذلك إدارة الرئاسة، مضيفا أن بلاده مستعدة لبدء هذه المفاوضات في مدينة جوميل.

رفض أوكرانيا لإجراء محادثات في بيلاروسيا

كما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منذ قليل أيضا، لعدم الذهاب إلى بيلاروسيا، مطالبا الجميع اللجوء إلى مكان آخر للتفاوض مع روسيا،

وفي السياق ذاته، قال «زيلينسكي»، إن بيلاروسيا استخدمت أراضيها في الهجوم على أوكرانيا، مؤكدا على أنه كان يمكن القبول بمحادثات في مينسك لو لم تتعرض أوكرانيا إلى هجوم روسي انطلق من بيلاروسيا، رافضا إجراء المحادثات.

وأكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، على أن خطوة إطلاق صواريخ من أراضي بيلاروسيا على مواقع عدة في أوكرانيا، جاءت في خطوة «اضطرارية».

بيلاروسيا تطلق صواريخ باتجاه أوكرانيا

وأضاف «لوكاشينكو»، في وقت سابق من اليوم، أن المفاوضات لحل الأزمة في أوكرانيا يجب أن تعقد دون تأخير اليوم قبل غد.