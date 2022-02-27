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محمود مسلم

الرئيس الأوكراني يناشد العالم بحرمان روسيا من التصويت في مجلس الأمن

كتب:

رؤى ممدوح
10:38 ص | الأحد 27 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني

الرئيس الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّه يجب على العالم حرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن الدولي، على خلفية العملية العسكرية التي تشنها روسيا على بلاده، وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية».

حملة عسكرية روسية على أوكرانيا

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أعلن بدء الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا، فجر الخميس الماضي، من أجل حماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرق أوكرانيا.

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بقلم رؤى ممدوح