الكرملين: رئيس أوكرانيا اختار مدينة جوميل البيلاروسية لإجراء المفاوضات

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، قبل قليل، أن السلطات الأوكرانية في كييف اختارت مدينة جوميل البيلاروسية لإجراء المحادثات، وذلك في نبأ عاجل لموقع قناة «روسيا اليوم».

وأضاف «بيسكوف»، أنّ الوفد الروسي سيجري المحادثات مع الجانب الأوكراني بمدينة جوميل البيلاروسية برئاسة مساعد رئيس الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، موضحًا أنّ الوفد الذي وصل بيلاروس ضم ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع وإدارات أخرى، بما في ذلك إدارة الرئاسة، مضيفًا أن بلاده مستعدة لبدء هذه المفاوضات في مدينة جوميل.

أوكرانيا ترفض المحادثات في بيلاروسيا

يشار إلى أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعا إلى لعدم الذهاب إلى بيلاروسيا، مطالبًا الجميع اللجوء إلى مكان آخر للتفاوض مع روسيا.

وفى السياق ذاته، قال «زيلينسكي»، أن بيلاروسيا استخدمت أراضيها في الهجوم على أوكرانيا، مؤكدًا أنّه كان يمكن القبول بمحادثات في مينسك لو لم تتعرض أوكرانيا إلى هجوم روسي، انطلق من بيلاروسيا، رافضًا إجراء المحادثات.

إطلاق صاروخ من أراضي بيلاروسيا

وأكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أنّ خطوة إطلاق صواريخ من أراضي بيلاروسيا على مواقع عدة في أوكرانيا، جاءت في خطوة «اضطرارية».

وأضاف «لوكاشينكو»، أنّ المفاوضات لحل الأزمة في أوكرانيا يجب أن تعقد دون تأخير اليوم قبل غد.