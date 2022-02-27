ضبط 3 أشخاص احتجزوا سائقا داخل أتوبيس نقل «بسبب أولوية المرور»

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهم وجود مشاجرة واحتجاز قائد أحد أتوبيسات النقل الجماعي داخل الأتوبيس تحت تهديد أسلحة بيضاء، وبالفحص أمكن ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض، وبصحبتهم قائد أتوبيس نقل جماعي «خاص».

وتبين حدوث مشادة كلامية بين أحد المتهمين ومالك الأتوبيس، مقيم بالقليوبية، حال قيادته الأتوبيس بسبب خلاف حول أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة، فخطط المتهم المشار إليه للانتقام من مالك الأتوبيس، وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين، وقاموا باعتراض خط سير الأتوبيس واحتجاز قائده لإجباره على الاتصال بمالك الأتوبيس للحضور والتشاجر معه، وبمواجهة المتهمين أيدوا ما جاء بالفحص.

ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية بالأقصر

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووجود مصابين.

أمكن تحديد طرفي المشاجرة، وهما كلٍ من طرف أول: أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدة قضايا، وزوجته، مصابة بطلق ناري بالجسم، مقيمين بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا، وطرف ثان مزارع، مقيم بدائرة المركز مصاب بطلق رش خرطوش بالجسم.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلاف على طريق مار بأرض زراعية خاصة بالطرف الأول.

ضبط 15 تمثالا حجريا مختلف الأحجام

أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الأول بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار، وبسؤال الطرف الثاني اتهم الأول من الطرف الأول بإحداث إصابته من سلاح نارى كان بحوزته، وبمواجهة الأخير أكد صحة ذلك، كما أضاف قيامه بإحداث إصابة زوجته عن طريق الخطأ بسلاح آخر كان بحوزته بندقية آلية.

وبتطوير مناقشة الأخير، وبتفتيش مسكنه تم ضبط «بندقية آلية – بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 18 خزينة آلية – فرد محلى – كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر البانجو – 15 تمثالا حجريا مختلف الأحجام – 25 تمثالا معدنيا يشبه في أثريتهم – 4 قطع سلاح أبيض (خنجر) – 2 ميزان حساس – عملات أجنبية – 9 هواتف محمولة – كاميرا – 2 كشاف – 2 حقيبة ذخيرة»، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتماثيل بقصد استخدامها في أعمال النصب والسلاح النارى والذخيرة بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي.