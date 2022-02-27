إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الجيزة

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة وذلك في اطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الاراضي الزراعية وردع المخالفين.

إزالة 5 حالات بناء مخالف على أراض زراعية

وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف بإزالة 5 حالات بناء مخالف علي أراض زراعية وتعديات علي اراضي املاك الدولة بمساحه ٨ قيراط وقد تم ازالتها بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشاة القناطر بإزالة 7 حالات بناء مخالف وتعديات علي الأراضي الزراعية بمناطق ذات الكوم وبرقاش والمنصورية، إضافة إلى إزالة 8 مخالفات بناء وتعديات علي الأراضي الزراعية رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بقري الرهاوي والاخصاص ووردان وأبو غالب ،والجلاتمة وذلك بمساحات تتراوح ما بين 80 الي 250 م2 وقد تمت الازاله مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

تنفيذ قرارت إزالة في مركز ومدينة العياط

وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة جمالون على مساحة 100 م2 بقرية المساندة رصدته وحده المتغيرات المكانية وفك شدة خشبية على مساحة 30م2 بقرية اللشت الي جانب إزالة أسوار مقامة بالمخالفة على أرض زراعية فى نطاق الوحدة المحلية بطهما وإزالة حالة تعدي عبارة عن حفر لبشة بمدينة العياط وتم ردمها بالكامل وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.