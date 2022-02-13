محافظة الجيزة ترفع 1965 حالة إشغال متنوعة في حدائق الأهرام

شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام حملة إشغالات مكبرة شملت حدائق الأهرام، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة بشأن تنفيذ خطة المحافظة لرصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات.

ضبط 1965 حالة إشغال

وأسفرت الحملة عن ضبط 1965 حالة إشغال ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين، وعلى الفور تم رفع كافة حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

التصدي لحالات تشطيب دون تصريح

كما قامت محافظة الجيزة بالتصدي لحالتي تشطيب دون تصريح بالعقار 101 ز و220 ز بحدائق الأهرام حيث تم إيقاف الأعمال وسحب المعدات وإيداعها مخازن القطاع وجاري استكمال الحملات بصفة دورية.

جاءت الحملات بمتابعة من السيد تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وتوفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام.