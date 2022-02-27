إزالة 63 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الأحد، شن عدد من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19، ما أسفر عن إزالة 63 حالة تعد بنطاق 12 مركزا بالمحافظة، بإجمالي مساحة بلغت 13152 م2.

إزالات خارج الحيز العمراني

وتمكنت الحملة من إزالة 11 حالة تعد بمساحة 3324 م2 خارج الحيز العمراني بالدلنجات، و6 حالات بمساحة 2300 م2 بعزبة قاسم بقرية المعدية بإدكو.

كما تم إزالة 10 حالات تعد في المهد بمساحة 2056 م2، عبارة عن أسوار طولية وعرضية ومبان بالطوب الأبيض وشدات خشبية، وذلك بقرية سيدي دمين ونطاق الوحدات المحلية لقري النمرية والصديق وشعراوي بأبو المطامير، فضلا عن إزالة 6 حالات بمساحة 1515 م2 بحوش عيسى.

أسوار وقواعد خرسانية

كما تم تنفيذ 6 قرارات إزالة بمساحة 1064 م2 بكوم حمادة، و5 حالات تعد بمساحة 885 م2 عبار عن أسوار طولية وعرضية بعزبة جودة الصفاصيف بدمنهور، وكذلك إزالة 5 حالات بمساحة 672 م2 بالرحمانية.

وأزالت الحملات ايضًا 8 حالات تعد بمساحة 520 م2 بنطاق قرية كوم النصر بالمحمودية، عبارة عن أسوار ومبان بالطوب الأبيض ومزرعة دواجن، إضافة إلى حالتين بمساحة 350 م2 خارج الحيز العمراني بقرى إدفينا والبوصيلي برشيد عبارة عن سملات وقواعد خرسانية.

ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات لإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.