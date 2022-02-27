إصابة 40 شخصا باختناق إثر انفجار أنبوبة كلور في محطة مياه الضبعة

أصيب 40 شخصا باختناق من الكلور داخل محطة مياه الضبعة، ونُقل المصابون إلى مستشفى الضبعة المركزي، وحالتهم مستقرة وخروج عدد منهم من العاملين بالشركة.

وأصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مطروح برئاسة الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة الشركة بيانًا، منذ قليل، أكدت خلاله أنّ شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مطروح أنّه خلال عملية إنزال أسطوانات الكلور من شاحنة النقل في محطة رافع مياه الضبعة «البلد» بوسط مدينة الضبعة.

وتبين وجود تسريب لغاز الكلور في أحد الأسطوانات، ما أسفر عنه انتشار الغاز في الموقع المحيط بها، وعلى الفور أخطرت الحماية المدنية والإسعاف، كما تم التعامل مع الأسطوانة المسربة للغاز من خلال فريق عمل مدرب من العاملين بالشركة، واحتوى الفريق التسريب وأعدمت الأسطوانة بغرفة إعدام مخصصة.

وأكدت الشركة عدم وقوع أي خسائر في الأرواح، أو خسائر مادية عن الحادث سوى بعض إصابات طفيفة لعدد من العاملين، وأجريت الإسعافات للمصابين، وخروجوا من المستشفى بسلام.

أسماء المصابين في تسريب الكلور

المصابون هم منصور أحمد شعيب 9 الضبعة اسامة عبد الرازق انور 8 الضبعة فيبيان مجدي حليم 33 الضبعة اسراء محمد الجبالي 28 الضبعة محمد محمود محمد البسيونى 65 الضبعة محمد الصافى عبده 30 الضبعة محمود احمد سعيد 40 الضبعة مصطفى احمد سعيد 8 الضبعة احمد عاطف راضي 9 الضبعة سعيد محمد سعيد 7 الضبعة عاطف عبد الوانيس قاسم 27 الضبعة شريف جمعة ابو بكر 26 الضبعة عواطف رمضان عبد العزيز 75 الضبعة زين رامى محمد صبرى 3 الضبعة مروة احمد فؤاد 26 الضبعة صلاح حسين محمد 41مبروك يادم عبيدة 32سليمان مرعى عبد العاطى 30مومن محمد مراجع 35محمد مصطفى عبده 30منصور أبو بكر عثمان 42عاطف محمد حسين 50عبد الستار مفتاح عبد المولى 45عماد الدين على عبد الجواد 39حسن محمد حسني 6كمال مسعد الحو 29قطب صبحى سعد 45محمد محمود عبد الواحد 30سعيد احمد ابو ورد 30خالد عبد الرحمن قاسم 10

عبدالله عبد الجليل صقر 8ابراهيم اسبيتة عبد الرازق 25عطيه عبد الوانيس قاسم 40اسامه عبد الرحمن زايد 24غنيوة عاطف يحيى 42عبد الرازق ناجى هاشم 35احمد مقبول زيدان 51سليم حسني سالم 18محمد سامي عبد المجيد 18تامر موسي عوض 38.