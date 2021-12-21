تفاصيل حريق مصنع في أكتوبر: حالة اختناق ومحاولات للسيطرة بـ8 سيارات

شهد أحد مصانع البلاستيك بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر، منذ قليل، نشوب حريق هائل تسبب في حدوث بعض الخسائر المادية، كما أصيب عامل بحالة اختناق، وجرى عمل كل الإسعافات الطبية له، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة.

بلاغ بنشوب حريق بأحد مصانع أكتوبر

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد مصانع البلاستيك بمنطقة السادس من أكتوبر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد 8 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق في محاولة للسيطرة، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق نشب في مخزن أعلى سطح المصنع، وأسفر الحريق عن إصابة أحد العمال بالاختناق، وجرى عمل كل الإسعافات الأولية له.

عدم وجود خسائر بشرية

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية، وتجري الآن محاولات رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق منزل

وفى سياق آخر، تمكنت الحماية المدنية ببني سويف من السيطرة على حريق شب بمنزل بقرية العواونة، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية.

ورد بلاغ الى غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق داخل منزل بقرية العواونة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء الى مكان الحريق وتمكنت بمعاونة الأهالي من إخماده ومنع امتداد النيران الى المنازل المجاورة، وتبين أن النيران التهمت مفروشات داخل المنزل وعداد الكهرباء دون وقوع أي خسائر بشرية.

معاينة آثار الحريق

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وانتقلت جهات التحقيق الى مكان الحريق، كما تم معاينة آثار الحريق داخل المنزل، كما تم تشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق ومعرفة أسباب نشوب الحريق في المنزل، كما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.