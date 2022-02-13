الحكومة تنفي تسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في اختناق المواطنين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في حالات اختناق للمواطنين.

وتواصل المركز الإعلامي، مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في حالات اختناق للمواطنين.

جودة كافة توصيلات الغاز الطبيعي بالمنازل

وشددت الوزارة، على سلامة وجودة كافة توصيلات الغاز الطبيعي بالمنازل ومطابقتها لكافة معايير الأمان العالمية، مؤكدة أن الغاز الطبيعي غير سام وله رائحة مميزة تكتشف عند التسريب، مشيرة إلى أن حالات الاختناق التي تم رصدها لا ترجع لوجود أي تسريب بوصلات الغاز الطبيعي بالمنازل.

عدم التعامل نهائيًا مع مهمات الغاز

وأشارت إلى أن الفحوصات أوضحت أن تلك الحالات ترجع إلى الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، الناتج من حدوث احتراق غير كامل نتيجة لتصرفات فردية للعملاء، وأن حالات الاختناق بأول أكسيد الكربون من الممكن حدوثها أيضًا عند استخدام أنبوبة البوتاجاز أو الدفايات أو إشعال الفحم، مُهيبةً بالمواطنين عدم التعامل نهائيًا مع مهمات الغاز حفاظًا على سلامتهم، والاتصال الفوري في حالات الطوارئ على الرقم "129"طوال 24 ساعة على مدار الأسبوع.

إرشادات يجب اتباعها لتجنب حدوث حالات الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون

وفي سياق متصل، هناك مجموعة من الإرشادات الواجب اتباعها لتجنب حدوث حالات الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، التي يتمثل أبرزها في: عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعي أو اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل معها أو استخدام خامات غير معتمدة، على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة، مع عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائيًا، إذ يلجأ بعض المواطنين إلى إلغائها أو سدها خاصةً مع برودة الطقس، فضلًا عن عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان، مع ضرورة التأكد من غلق صنابير المياه الساخنة حال انقطاع المياه، حيث أنه قد يؤدي عدم غلقها إلى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف وبدون علم المستخدم.

وناشد المركز الإعلامي لمركز الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الأخبار قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (petroleum.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).