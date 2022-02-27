برلماني يشيد بإنجاز محطة تحيا مصر في ميناء الإسكندرية قبل يونيو

قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك خطة شاملة للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للارتقاء بمدينة الإسكندرية، وتعظيم مواردها، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي على البحر المتوسط، باعتبارها ثاني أكبر مدينة مصرية بعد القاهرة، وعاصمة مصر الشمالية.

محطة تحيا مصر

نوه عثمان، في بيان صحفي له اليوم، بما أعلنته وزارة النقل، من استمرار أعمال تطوير ميناء الإسكندرية وخطط التوسع في مينائي الدخيلة والمكس، التي ستجعل ميناء الإسكندرية أحد أكبر المواني على البحر المتوسط، مشيرا إلى بدء مخطط التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية، لاستقبال البضائع العامة سفن الرورو فى النصف الأول من العام الجاري 2022، على أن يجر التشغيل الكلي في أكتوبر 2022 المقبل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن خطط التوسع والتطوير لمختلف مواني الإسكندرية، تأتي في إطار الخطة الشاملة للدولة، بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجيستيات، قائلا إن محطة تحيا مصر، إضافة ضخمة والعمل فيها جار على قدم وساق، مع الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية والأرصفة والساحات.

واختتم نائب الإسكندرية، بأن المشاريع التنموية الهائلة في الاسكندرية، تؤكد إنها ستكون في حلة جديدة بهية غير مسبوقة في ظرف سنوات قليلة، بفضل أعمال الإنشاءات والتطوير الشاملة في مختلف أرجاء المحافظة.

تطوير ميناء الإسكندرية

تابعت وزارة النقل، أعمال تطوير ميناء الإسكندرية وخطط التوسع في مينائي الدخيلة والمكس التي ستجعل ميناء الإسكندرية من أكبر مواني البحر المتوسط، في إطار الخطة الشاملة للدولة، بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجيستيات، مؤكدة أن مخطط التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع العامة سفن الرورو في النصف الأول من العام الجاري، على أن يتم التشغيل الكلي في أكتوبر المقبل.