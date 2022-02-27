دقيقة حداد على روح «الكردوسي» في «الشيوخ».. وعبد الرازق: أفنى حياته مدافعا عن بلده

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ تعليقا على وفاة الكاتب محمود الكردوسي، عضو مجلس الشيوخ إنه عندما يصل إخطار وزير الداخلية بشأن وفاة النائب محمود الكردوسي، سيتم إعلان خلو مقعده.

دقيقة حداد على روح الكردوسي

وشهدت الجلسة اليوم، الوقوف دقيقة حدادا على روح النائب الراحل محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، وقرأ أعضاء مجلس الشيوخ الفاتحة ترحما عليه.

ونعى أعضاء المجلس، الكاتب الراحل، مؤكدين أنه كان نموذجا صحفيا يُحتذى به، وقدم الكثير في خدمة الوطن.

رئيس الشيوخ: أفنى حياته مدافعا عن بلده

ونعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الراحل قائلا: «يعز علىّ أن أنعي الزميل العزيز محمود الكردوسي، عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي الوطني، الذي وافته المنية أمس الأول».

وأضاف: «أفنى محمود الكردوسي حياته في الدفاع عن بلده، واضعا مصلحة الوطن نُصب عينيه».