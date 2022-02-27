عاجل.. الشيوخ يحرم نائبا من حضور الجلسات: تعدى على سيدة

أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حرمان النائب مصطفى محمد سالمان حسن، من الاشتراك حتى نهاية دور الانعقاد الثاني الحالي من الفصل التشريعي الأول.

الشيوخ يحرم نائبا من دور الانعقاد

وأوضح المجلس، أنّ قراره جاء بسبب تعدي النائب بالسب والقذف والاعتداء بالضرب على إحدى السيدات، ما يعد خروجا عن تقاليد المجتمع المصري، وأكد النائب مصطفى سالمان خلال الجلسة، التزامه بقرار المجلس.

«برلمانية مستقبل وطن» توافق على القرار

وأكد حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته على قرار لجنة القيم، كما وافقت الهيئات البرلمانية الممثلة تحت قبة مجلس الشيوخ، على قرار لجنة القيم بمنع النائب مصطفي سالمان من حضور الجلسات، بناء على قرار المجلس.

يذكر أنّ مصطفى سالمان، أول نائب في مجلس الشيوخ يُحرم من حضور الجلسات البرلمانية في الفصل التشريعي الأول.