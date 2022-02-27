فريق الكرة الطائرة جلوس بالجمالية في الدقهلية يصعد للدوري الممتاز

حقق فريق الكرة الطائرة جلوس بنادي الجمالية للألعاب الرياضية والمائية بمحافظة الدقهلية حلم الوصول للدوري الممتاز، ونجح في التأهل بجدارة للصعود للدوري الممتاز بعد الفوز في 4 مباريات متتالية، وذلك بعد فوزه على فرق «أسوان، والمصري القاهري، والهدف بطنطا وصقر قريش».

وذلك بقيادة المدير الفني الكابتن علي شهده، ومدرب الفريق الكابتن طارق عادل، وذلك في دورة الترقي والتي أقيمت بمركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية وتحمل اسم المرحوم الكابتن نبيل اللاوي.

صعود فريق الكرة الطائرة جلوس بنادي الجمالية

وصعد فريق الكرة الطائرة جلوس بنادي الجمالية للألعاب الرياضية والمائية محققاً المركز الأول والميدالية الذهبية وإحراز كأس البطولة بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق صقر قريش في منافسات الدورة المجمعة لدوري الدرجة الأولى رجال والدوري الممتاز للسيدات للكرة الطائرة جلوس للموسم الرياضي 2021 / 2022.

وكان ذلك بحضور صالح الجزار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، وناجي إبراهيم مدير البطولة وأشرف حسن محمد مساعد مدير البطولة، وأحمد شركس رئيس مجلس إدارة نادي العزيمة ومحمد عطوة المدير التنفيذي للنادي، والكابتن سيد موسى اللاعب الدولي لمنتخب مصر ونادي العزيمة.

تهنئة مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية

وتقدمت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بخالص التهاني لفريق الكرة الطائرة جلوس بنادي الجمالية للألعاب الرياضية والمائية، لفوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية والصعود للدوري الممتاز وللجهاز الفني، وللمحاسب محمد خالد نور الدين عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي الجمالية للألعاب الرياضية والمائية متمنين لهم التوفيق والنجاح في الدوري الممتاز.