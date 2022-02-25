فوز لاعب جودو بالدقهلية بالمركز الثاني في بطولة الجمهورية تحت 12 سنة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية عن فوز اللاعب عمر محمد عبد الحميد، ابن الدقهلية، لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، بمرحلة الناشئين، على المركز الثاني في بطولة الجمهورية للجودو تحت 12 سنة وزن 46 كيلو، والتي أقيمت باستاد القاهرة الرياضي.

مشاركة 1200 لاعب ولاعبة

وقال مرزوق محمد رئيس الاتحاد المصري للجودو، إن بطولة الجمهورية للجودو المفتوحة تحت 12 سنة، شارك فيها أكثر من 1200 لاعب ولاعبة يمثلون مختلف الهيئات الرياضية التي تمارس اللعبة بمحافظات الجمهورية، وذلك على بساط استاد القاهرة الرياضي، والتي تستمر منافساتها من يوم 24 فبراير حتى يوم 26 فبراير 2022.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للجودو، في بيان صحفي، إن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية «مرحلة الناشئين» من مواليد 2010، و2011 يشارك بأربعة لاعبات وهن: رفيف محمد، وبسنت نزيه، ومريم الوفائي، وردينة السيد، وثلاثة لاعبين وهم: عمر محمد، وفارس كريم، وإبراهيم عماد.

تهنئة مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية لفوز اللاعب

وتقدم علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بخالص التهاني والتبريكات للاعب عمر محمد عبد الحميد، لفوزه بالمركز الثاني في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو، والمدرب الفني الكابتن المحمدي إبراهيم، والكابتن محمود عبد الفضيل، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، والمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، والدكتور محمد السيد المشرف الفني على المشروع.

وأضح الشربيني أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.