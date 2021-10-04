بني سويف تكرم اللاعب الحاصل على أفضل ليبرو عالميا في الكرة الطائرة

كرّم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللاعب عبد النبي حسن أحمد، ابن بني سويف، لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس، اليوم الإثنين، بعد حصوله على المركز الخامس، وفوزه بلقب «أفضل ليبرو في العالم»، خلال منافسات الألعاب البارالمبية التي أقميت مؤخرا باليابان، حيث حضر التكريم وكيل وزارة الشباب والرياضة، مصطفى إبراهيم.

محافظ بني سويف يُسلم شهادة تقدير ومكافأة مالية للاعب

وسلم المحافظ، شهادة تقدير ومكافأة مالية، للاعب، لتميزه الرياضي وحصوله على لقب أفضل ليبرو في العالم، بعد مشاركته مع منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس في دورة الألعاب البارالمبية، مشيرا إلى أن مشاركة لاعبين من أبناء بني سويف من ذوي الهمم في المسابقات والبطولات الدولية وحصولهم على مراكز متقدمة يعتبر مصدر فخر وإعزاز لكافة أبناء المحافظة، مضيفاً أنه لن يتوانى عن تكريم المتميزين والنابغين في جميع المجالات، سواء علميًا أو رياضيًا.

اللاعب عبد النبي حسن: التكريم حافز ودافع لي لمواصلة التفوق

من جانبه، أعرب اللاعب عن تقديره لمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على هذه اللفتة الطبية وحرصه على لقائه والإحتفاء بما حققه من إنجاز ضمن مشاركته في منتخب بلاده الذي يعتز ويفخر بتمثيله في المحافل الدولية والعالمية، مشيراً إلى أن هذا التكريم سيمثل له حافزا معنويا كبيرا ودافعا هاما لمواصلة التميز والتفوق الرياضي، حتى يظل جديرا بتمثيل بلده في مختلف المنافسات والبطولات الدولية.