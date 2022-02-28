تعرف على الهواتف الأكثر مبيعا بالسوق المصري: سامسونج في المقدمة

كشفت شركة أبحاث السوق GFK، في أحدث تقرير لها عن مبيعات الهواتف المحمولة في السوق المصري لشهر ديسمبر 2021، عن تربع شركة سامسونج على عرش المبيعات في مصر، بنسبة وصلت 32.8%، فيما جاءت في المرتبة الثانية شركة أوبو الصينية بنسبة مبيعات 25.7%، وفي المرتبة الثالثة حلت شركة ريدمي بنسبة مبيعات بلغت 12.3%.

ريلمي الصينية استحوذت على نسبة مبيعات بلغت 9.4%

وبحسب التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، فأن شركة ريلمي الصينية، استحوذت على نسبة مبيعات بلغت 9.4% من حصة السوق المصري، وبذلك احتلت المرتبة الرابعة، فيما جاءت شركة إنفينكس في المرتبة الخامسة بنسبة مبيعات بلغت 7.2%، وأخيرًا احتلت فيفو المرتبة السادسة بنسبة مبيعات بلغت 4.3%.

وبحسب التقرير فإن شركة هواوي خرجت من المنافسة في السوق المصري، بعد وقف دعم هواتها من قبل جوجل، ومنعها من استخدام نظام التشغيل أندرويد.

الهواتف الأعلى مبيعًا في السوق المصري

ورصد التقرير، الهواتف الأعلى مبيعات في السوق المصري، حيث حل هاتف «أوبو» رينو 6 في المرتبه الأولى، وجاء هاتف سامسونج جلاكسي A12 ذو الـ64 و سامونج جلاكسي A 128k في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب هاتف أوبو A 15، والخامسة ريلمي C21Y ، وجاء في المرتبة السادسة هاتف سامسونج جلاكسي A30 S، وفي المرتبة السابعة جاء هاتف أوبو A54 ، واحتل هاتف سامسونج جلاكسي M12 المرتبة الثامنة، واحتلت أوبو المرتبة التاسعة والعاشرة بهاتفي أبو A16/64 وهاتف A94/128.

ساسمونج وأوبو الأكثر مبيعًا في مصر

وبحسب التقرير فإن هناك خمسة موديلات هواتف لشركة أوبو الصينية في قائمة الهواتف الـ10 الأكثر مبيعًا في السوق المصري، وأربعة موديلات لشركة سامسونج، وموديل وحيد لشركة ريلمي.