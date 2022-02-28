آخر كلمات أحلام الجريتلي قبل وفاتها بأزمة قلبية: «الدنيا دي غريبة قوي»

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي، التي رحلت عن عالمنا العام الماضي، عن عمر يناهز الـ 73، بعد إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركتها في دراما رمضان العام الماضي.

توفيت أحلام الجريتلي، في 28 فبراير 2021، أثناء تصوير أعمالها الرمضانية، ليشكل رحيلها صدمة للوسط الفني بأكمله، وعن اللحظات الأخيرة في حياتها قالت ابنتها في تصريح سابق لـ«الوطن»، إنها كانت بصحة جيدة قبل وفاتها، ولكن أغمي عليها بشكل مفاجئ وتوفيت في الحال، وأوضح الدكتور المعالج أنها أصيبت بأزمة قلبية.

وكانت آخر كلمات الفنانة الراحلة قبل وفاتها: «الدنيا دي غريبة قوي، يوم فرح ويوم حزن، إمبارح الكل بيهنيني بعيد ميلادي والنهاردة الكل بيعزيني في وفاة محمد زوج أختي المرحومة آمال ووالد وائل وريم سبحان الله، وأهي ماشية شوية حزن وشوية فرح وآخرتها متر في متر»، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

آخر أعمال الفنانة أحلام الجريتلي قبل وفاتها

وكانت آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة الراحلة، قبل وفاتها، هي مسلسل «لؤلؤ» للفنانة مي عمر، ومسلسل «اللعبة 2» لشيكو وهشام ماجد، فضلا عن مسلسل «الفتوة» للفنان ياسر جلال، وذلك في دراما رمضان 2020.

وظهرت في السباق الرمضاني الماضي 2021 بعد وفاتها، في عملين هما «القاهرة كابول» الذي جسدت خلاله شخصية «خيرات» والدة الإرهابي «رمزي» الذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفى، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل «نسل الأغراب» بدور والدة «غفران الغريب»، الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة.

زواجها من الدكتور شيرين حسين

ولدت الفنانة القديرة في 20 فبراير عام 1948، وهي شقيقة الفنانة إنعام الجريتلي، جمعت بين الدراما والسينما والمسرح، وقدمت مئات الأعمال الفنية الناجحة.

تزوجت من الدكتور شرين حسين، وجمعتهما قصة حب كبيرة استمرت لأكثر من 25 عام، قالت عنها خلال لقاء في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على شاشة قناة cbc: «إحنا أصحاب قبل ما نكون أزواج، وطول ما إحنا صحاب انسى أي خلافات تحصل، ولا حتى الغيرة هتقدر تهد حاجة، لأننا اختارنا بعض من ملايين من الناس».