محمد سامي يبكي على الهواء بسبب أحلام الجريتلي: رحيلها أصابني باكتئاب

دخل المخرج محمد سامي، في نوبة من البكاء على الهواء، خلال حواره في برنامج «العرافة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، وذلك خلال حديثه عن الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، التي ظهرت بشخصية «أم غفران»، الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة في مسلسل «نسل الأغراب» الذي يُعرض في السباق الرمضاني الحالي، من بطولة الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة.

وأضاف «سامي»، أن الراحلة أحلام الجريتلي كانت لها طلة خاصة وقامت بأداء فني متميز، «كأنها بتودع جمهورها من خلال آخر أعمالها الدرامية بترك بصمة كبيرة ومميزة من فنانة قديرة قدمت عددا من الأعمال والأدوار المهمة بتاريخها الفني»، موضحًأ أنه تأثر كثيرًا بسبب رحيلها، وأصيب بالاكتئاب، «حبيتها جدًا من قلبي، واشتغلت معاها كثيرًا».

وتابع: «دايما كانت بتقول إنت ابني.. ودايما كنت بعاكسها طول الوقت كأن عندها 19 سنة، ورقصنا مع بعض»، واستكمل باكيًا: «كانت تشكو لأكثر من مرة من تعبها، وفوجئت بها تقول لي.. انت هتزعل لما أموت؟»، مطالبًا الجميع بقراءة الفاتحة على روحها.

«نسل الأغراب» تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.

ويعرض مسلسل «نسل الأغراب»، على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.