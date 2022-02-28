مدبولي: مشروع تنمية الأسرة المصرية أحد مكونات برنامج تطوير الدولة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدء فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اليوم، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك في مركز المؤتمرات الدولية «الماسة» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي: حجم تنمية غير مسبوق

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته، إن مشروع تنمية الأسرة المصرية يأتي مكملا لجهود الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الدولة المصرية والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة، موضحا أن حجم التنمية التي قامت بها الدولة المصرية على مدار 7 سنوات مضت حجم نمو غير مسبوق في تاريخ مصر على الإطلاق ولكنها خطوة من ألف خطوة لتنمية الدولة المصرية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس السيسي أن مشروع تنمية الأسرة المصرية هو أحد مكونات برامج تطوير الدولة المصرية ويهدف بشكل أساسي للإرتقاء بجودة الحياة والعنصر البشري الذي هو قوام الدولة.

رئيس الوزراء: الانفاق على التنمية تجاوز 6.2 ترليون جنيه في 7 سنوات

وتابع رئيس الوزراء قائلا إن الدولة المصرية أنفقت وتنفق على حجم مشروعات كبير تجاوز 6.2 ترليون جنيه على مدار الـ7 سنوات الماضية لتعويض الظروف الصعبة التي مرت بها مصر على فترات وعقود سابقة، فما يتم تنفيذه على الأرض هو إعجاز.

ويعد المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خطوة جديدة في بناء الإنسان المصري.