وصول الرئيس السيسي إلى مركز المؤتمرات الدولية لافتتاح مشروع تنمية الأسرة المصرية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مركز المؤتمرات الدولية «الماسة» بالعاصمة الادارية الجديدة، الذي يشهد اليوم إطلاق فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وفور وصوله إلى مركز المؤتمرات الدولية «الماسة» التقط صورة تذكارية مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين عن المشروع.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يحضر صباح اليوم فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.