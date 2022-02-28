مدبولي: الدولة بحاجة لـ40 ألف فصل جديد سنويا لاستيعاب الزيادة السكانية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الجهد المبذول من الدولة المصرية خلال الـ7 سنوات، غير كافٍ للتعامل مع التحديات التي تواجهنا من تراكمات سابقة على مدى سنوات طويلة، فضلا عن أزمة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أنّ «حياة كريمة» مشروع ضخم وفريد من نوعه، ويحقق جودة حقيقية لحياة 60% من الشعب المصري.

تحديات الزيادة السكانية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الزيادة الكبيرة والمستمرة في عدد السكان، تمثل تحدٍ كبير، لما تسببه من حجم هائل من الاحتياجات.

40 ألف فصل جديد لاستيعاب الزيادة السكانية

وتابع مدبولي: «بنعمل الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد، وبنواجه بحجم أرقام حتى قدرات الدول المتقدمة متقدرش عليها، الزيادة الطبيعية لمصر سنة 2021 كانت 1.5 مليون نسمة، والدولة محتاجة 40 ألف فصل جديد عشان تستوعب الزيادة السكانية، والفصل الواحد تكلفته نصف مليون جنيه، غير تكاليف التشغيل والصيانة الهائلة، والتحدي ده بينطبق على الصحة وغيرها من الخدمات المطلوبة».