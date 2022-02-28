عاجل.. مدبولي في فعالية الأسرة المصرية: زيادة السكان قضية أمن قومي وتضغط على الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه في عام 1950 كان عدد سكان مصر 20 مليون نسمة، وفي شهر مارس المقبل سنكون 103 مليون بزيادة 5 أضعاف وكمية المياه التي تصل لمصر ثابتة، وحينما وصلنا لعدد سكان 55 مليون نسمة وصلنا لحد الفقر المائي، فمورادنا من نهر النيل 55 مليار متر مكعب وبعض الموارد الأخرى تصل لحولي 62 مليار متر مكعب، ونصيب الفرد كان 1000 متر مكعب في العام، وتراجع لما يساوي من 580 متر مكعب فقط.

رئيس الوزراء: الزيادة السكانية تعوق الاستفادة من الموارد المائية الحالية

وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة الكبير للإستفادة من الموارد المائية الحالية ونغطي احتياجات السكان الموجود الآن، وإذا استمرت الزيادة السكانية مع نفس كمية المياه الموجودة سنضطر لتحلية مياه البحر وهذا أمر صعب وتكاليفه باهظة.

وأضاف مدبولي في كلمته خلال فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «محتاجين كمواطنين نفكر كيف سيكون المستقبل والحال وعدد سكانا مقترب من 150 مليون وهذا عبء كبير على الدولة، ودائما يُنظر لهذا الموضوع من منظور ثقافي وديني بأهمية العنصر البشري ولكن العنصر البشري ليس بالعدد ولكن بجودته ومدى حصوله على خدماته الأساسية».

مدبولي: الدستور نص على برنامج للترشيد السكاني

وشرح مدبولي أن الدستور المصري قال إن الدولة المصرية لابد لها من وضع برنامج للتنمية والترشيد السكاني للإستفادة من الموارد المتاحة وتنمية العنصر البشري، فلابد للمواطنين من النظر للزيادة السكانية كونها أمن قومي وحياة أو موت وبقاء لهذا الوطن وكونها عنصر ضاغط على الدولة، «ومحدش يقول هي جت عليا».