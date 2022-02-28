مدبولي: نهدف للوصول إلى مرحلة طفلين لكل أسرة بحد أقصى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة درست تجارب عدة دول للحد من مشكلة الزيادة السكانية، وأوضح أن بعض الدول وضعت حوافز إيجابية وضوابط لهذا الأمر، لكن مصر لها رؤية واضحة جدا لوصول كل الخدمات الأساسية للمواطنين للمساعدة في تنظيم الأسرة.

مدبولي: نقدم الحواز الأساسية للمواطنين لتنظيم الأسرة

وأكد «مدبولي»، أن الدولة أعطت الحوافز الأساسية للمساعدة على تنظيم الأسرة المصرية، وتشجيع الأسرة الواحدة على الاكتفاء بطفلين بحد أقصى، كى تتمكن الدولة من تحقيق التنمية مع الجهد الهائل المبذول في هذا الاتجاه.

رئيس الوزراء: حان الوقت لترشيد الزياة السكانية في الـ 15 عاما المقبلة

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «حان الوقت للمصريين للتحرك لتحقيق هدف كيف نرشد ونقلل من الزيادة السكانية على الأقل الـ10 أو 15 سنة المقبلة لكي نخفف التراكمات السابقة ونحقق طموحات المواطنين وتنمية الدولة».