السعيد: 25 مليون مولود في مصر من 2012 إلى 2021.. ونزيد «تعداد دولة» سنويا

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الوضع السكاني في مصر حاليا ومستقبليا، قائلة إن مصر زادت خلال الفترة من 1982 إلى 1991 حوالي 17.7 مليون أي في المتوسط 1.8 مليون، وكان هناك بعض الجهود تمت في هذه الفترة، ما أدى لانخفاض معدل الزيادة إلى 1.7 مليون مولود في المتوسط سنويا.

زيادة المواليد من 2002 حتى 2011

وأضافت «السعيد»، في كلمتها باحتفالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الفترة الثانية وهي من 2002 وحتى 2011 زادت المواليد بمتوسط 2 مليون سنويا.

وأفادت وزيرة التخطيط أنه «في الفترة من 2012 وحتى 2021 زاد عدد المواليد تقريبا 25 مليون مولود أي في المتوسط 2.5 مليون مولود سنويا، وهذا يعد تعداد دولة جديدة مُضاف لعدد سكان مصر، حيث يوجد 12 دولة على مستوى العالم عدد سكانها بين 2 إلى 3 مليون، وإحنا بنزيد كل سنة دولة».