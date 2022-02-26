«التخطيط» تناقش خطة «الاتصالات» الاستثمارية للعام المالى المقبل

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس، عبر «الفيديو كونفرانس»، الموازنة الاستثمارية لوزارة الاتصالات للعام المالى المقبل 2022-2023.

وأكدت «السعيد»، وفقاً لبيان الوزارة، أمس، الأهمية الاقتصادية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإيمان الدولة بالدور الرئيسى الذى يلعبه فى تسريع عجلة النمو المستدام، لما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة، تكون محفزة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

وأشارت «السعيد» إلى أن استراتيجية الاتصالات تسهم فى دعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 فى بناء مصر الرقمية، عبر تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمى والمالى، ودعم بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتى، لافتة إلى أن «مصر الرقمية» تمثل رؤية وخطة شاملة، وتُعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمى.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاستثمار فى قطاع الاتصالات يتفق مع أهداف البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى أطلقته الحكومة فى أبريل الماضى، ويستهدف تعظيم قيمة قطاعات الاقتصاد الحقيقى، لافتة إلى أن قطاع الاتصالات شهد نمواً كبيراً خلال فترة الجائحة فى مصر والعالم. وأشارت «السعيد» إلى أن «معدل نمو ناتج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2021-2022 بلغ نحو 16.5%، وهناك عدد من القطاعات التى اتُخذت أولوية خلال العام المالى، منها الاتصالات والصحة والتعليم».

من جانبه، استعرض وزير الاتصالات مؤشرات أداء القطاع ومهام الوزارة فى دعم مجهودات تنمية الاقتصاد الوطنى، والموقف الحالى للخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، كما استعرض مقترح خطة العام المقبل، مؤكداً دور «الاتصالات» المؤثر خلال السنوات السابقة وجائحة كورونا، حيث شهد القطاع نمواً كبيراً، وساهم بقوة فى الناتج المحلى الإجمالى.