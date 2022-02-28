«العليا للفيروسات» تكشف حقيقة ظهور طفرات جديدة لـ«كورونا» في مصر

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، و عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، حقيقة اكتشاف طفرات جديدة لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، قائلاً: «لم يتم اكتشاف أي طفرات أو سلالات جديدة لفيروس كورونا في مصر، و المتحور السائد هو أوميكرون».

نتائج تحليل عينات الفيروس لمعرفة منشأ السلالة

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حتى الآن لم تظهر نتائج تحليل عينات كورونا بشأن الدراسات التي تجرى لمعرفة منشأ السلالة: «ab2 متحور أوميكرون الجيل الجديد، ضعيف جداً و إصابته بسيطة جداً تشبه نزلات البرد العادية، وليست ذو قيمة، ومصر خالية من أي تحورات أطفرات خطيرة» .

العليا للفيروسات: أوميكرون هو السائد في مصر

وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الفترة الحالية تشهد انخفاضا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مرجحاً استمرار تراجع الإصابات حتى مطلع شهر رمضان المبارك، مشددا على أن زيادة التطعيمات ضد فيروس كورونا ساهمت في الحد من انتشار الفيروس.

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية و ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، وعدم الحصول على أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب المختص تجنباً لحدوث أي أعراض خطيرة .