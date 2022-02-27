رئيس «التجارب السريرية»: «كوفي فاكس» حقق نتائج متميزة لمواجهة كورونا

كشف الدكتور أسامة عزمي، رئيس الفريق البحثي القائم على التجارب الإكلينيكية للقاح كورونا المصري كوفي فاكس، المحضر من قبل علماء مركز التميز العلمي للفيروسات، تفاصيل مبشرة عن نتائج التجارب والدراسات السريرية التي أجريت على عدد من المتطوعين خلال الفترة الماضية، تحديدا في شهر نوفمبر الماضي، على المجموعة الأولى من المتطوعين، وفقا لبروتوكول هيئة الدواء المصرية، ومنظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، وبما يتماشى مع بروتوكولات التجارب السريرية.

عدم إصابة المتطوعين بأعراض جانبية خطيرة

وأضاف«عزمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتابعة العلمية للدراسات السريرية التي أجريت على عدد من المتطوعين الذين حصلوا على كوفي فاكس، كشفت عن عدم إصابتهم بأي أمراض أو كورونا، أو أعراض جانية خطيرة، وذلك خلال فترة المتابعة التي تمت على مدار شهرين، مشيرا إلى أن حالتهم جيدة، ولا يعانون من أي أمراض أو أعراض، وحقق اللقاح نتائج متميزة في تكوين أجسام مضادة لمواجهة المرض.

تعديل اللقاح المصري ليتماشى مع المتحورات الجديدة

وتابع أن اللقاح المصري كوفي فاكس جرى تعديله الفترة الماضية ليتماشى مع كافة التحورات الجديدة، لافتا إلى أن المركز انتهى من الاستعداد لإجراء التجارب السريرية على المتطوعين للمجموعة الثانية، وذلك فور إعطاء شارة البدء من قبل هيئة الدواء المصرية، منوها بأنه يجرى حاليا مراجعة كافة الإجراءات، ونتائج التجارب للمجموعة الأولى، منوها بأن المركز تقدم بطلب لهيئة الدواء للسماح بإجراء التجارب للقاح الفترة المقبلة، على من حصلوا على لقاح كورونا، ومر عليهم 6 شهور.