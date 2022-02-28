التعليم العالي تبحث زيادة منح الطلاب الموريتانيين في الجامعات المصرية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سفير موريتانيا في القاهرة، سيدي محمد عبدالله، لبحث سبل التعاون بين مصر وموريتانيا في المجالات التعليمية والثقافية، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، عمق العلاقات المصرية الموريتانية في المجالات المختلفة، خاصة التعليم العالي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تنمية هذه العلاقات وتوطيدها.

«ادرس في مصر»

وأضاف الوزير أنّ المنح الدراسية المقدمة للطلاب الموريتانيين للدراسة بالجامعات المصرية، تستهدف زيادة ودعم التبادل الثقافي والعلمي والاجتماعي بين الجانبين، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم للدارسين الموريتانيين في الجامعات المصرية، وتوفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية، وذلك في ضوء مبادرة «ادرس في مصر» التي تتبناها الوزارة، والتي تهدف لدعم علاقات التعاون مع مختلف الدول.

تعزيز التعاون في التعليم والثقافة مع موريتانيا

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية، خاصة أوضاع الطلاب الموريتانيين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وزيادة المنح الدراسية لهم في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، فضلا عن بحث تبادل الخبرات وأعضاء هيئة التدريس، والتعاون في المشروعات البحثية ذات الاهتمامات المشتركة.

ومن جانبه، أشاد السفير الموريتاني بالعلاقات المصرية الموريتانية، معربًا عن تطلع بلاده لمزيد من التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات التعليم العالي والتبادل الثقافي، كأحد أهم روافد العلاقات التاريخية بين مصر وموريتانيا، لافتًا إلى زيادة الطلبات المقدمة من الطلاب الموريتانيين لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، بفضل ما تتمتع به المؤسسات التعليمية المصرية من سمعة متميزة.

ووجّه السفير الموريتاني، الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، لحرصها على توفير سبل الراحة للطلاب الموريتانيين، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على اعتبار مصر واجهة مهمة لاستكمال الطلاب الموريتانيين دراستهم بها، معربًا عن تطلعه لاستقبال عدد من الطلاب المصريين لدراسة العلوم الإنسانية والإسلامية بالجامعات الموريتانية، بما يسهم في زيادة التبادل العلمي والثقافي بين الجانبين.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور أشرف العزازي، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة هاجر سيف النصر، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، ومن الجانب الموريتاني، الدكتور المختار الچيلاني، الملحق الثقافي بسفارة موريتانيا بالقاهرة.