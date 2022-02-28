أسقف كنائس مصر القديمة: لا نخدم المسيحيين فقط.. ونقدم توعية ضد ختان الاناث

قال الأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، إن أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية هي الذراع التنموي للكنيسة حيث عقدت بروتوكول مع مبادرة حياة كريمة، كما أنها شريك فاعل في المشروع القومي لتنمية الأسرة.

الأنبا يوليوس: تنظيم الأسرة بابا لحياة أفضل

وأضاف خلال فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «ولد واحد يتقي الرب خير من 1000 منافقين، بعاقل واحد تعمر المدينة وبقبيلة من الأثمة تُدمر، وكانت هذه العبارة التي وقعتها الكنيسة في العام الماضي وأوضحنا فيها موقفنا من تنظيم الأسرة، وندعم هذه القضية تماما ونرى أنها بابا لحياة أفضل وتنمية مستدامة للجميع».

وتابع قائلا: «الكنيسة القبطية تهتم بالأسرة قبل نشأتها، وأطلقنا كورس إجباري وليس اختياريا، حتى يحصل المواطنون على شهادة، وفيها يمر المواطن بكل الفحوصات، وزودنا في الكورس بابا مهما جدا يتعلق بتنظيم الأسرة قبل الأسرة ونشرح فيه بأسلوب علمي للرجل والمرأة ك ما يتصل به من أمور».

أسقف كنائس مصر القديمة: نقدم توعية شاملة بالمبادرات الرئاسية

وأوضح الأنبا يوليوس: «مهتمون ببرامج الأسرة، ونقدمها في 56 مجتمعا في السنة الواحدة ثم ننتقل إلى قرى أخرى، وهذه البرامج تتعلق بعدة أمور منها التعليم ومحور الأمية ومساعدة الكبار على استكمال تعليمهم، وهناك الصحة ونهتم بكل مجالاتها، ونعمل على التوعية الشاملة بالمبادرات الرئاسية لكل المصريين وليس المسيحيين فقط».

وأشار أسقف عام كنائس مصر القديمة إلى أن الكنيسة توعي ضد الزواج المبكر والعنف الأسري وتشغيل الأطفال في سن مبكر والعنف ضدهم وختان الإناث: «عاملين دراما بسيطة تفهم الفلاح والإنسان البسيط الأمي قضية ختان الإناث، ونهتم بالتمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة، لأننا أضفنا مشروعات خضراء، وندعم المبادرات الرئاسية ذات الصلة، وأطلق قداسة البابا مبادرة للتشجير وسيكون 2022 عام البيئة».