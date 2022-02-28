ضبط 6 آلاف عبوة أدوية لعلاج فيروس كورونا مجهولة المصدر بالغربية

تمكنت الأجهزة الرقابية في محافظة الغربية، من ضبط نحو 6000 عبوة أدوية بشرية خاصة بعلاج فيروس كورونا مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة، وحُرر محضر بالواقعة.

مداهمة المخزن

ووردت معلومات إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، تفيد بوجود أدوية داخل أحد المخازن غير المرخصة، وعلى الفور تم التنسيق مع مباحث التموين ومديرية مديرية الصحة بالغربية، بقيادة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، وتم تشكيل حملة ومداهمة المخزن، وضُبط نحو 6000 عبوة أدوية بشرية، وتبين أنها مجهولة المصدر وخاصة بعلاج فيروس كورونا وبعض الأمراض الأخرى.

وقال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن هناك حملات تفتيشية بصفة دورية بالتنسيق مع كل الجهات داخل المحافظة، من أجل ضبط السوق العام سواء الغذائي أو الدوائي، مشيرا إلى ضبط نحو 6000 عبوة أدوية بشرية مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، خاص بعلاج كورونا وبعض الأمراض الأخرى، وذلك في إطار تعليمات هيئة الرقابة الادارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة ومكافحة الغش التجاري.

ضبط السوق الدوائي

ومن جانبه قال الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن هناك تنسيقا كاملا مع كافة الجهات من أجل ضبط السوق الدوائي ومحاربة الغش ويتم تنفيذ حملات تفتيشية يوميا من قبل مديرية الصحة في كافة الإدارات من أجل محاربة الغش التجاري والدوائي، وأيضا هناك جولات ميدانية على المستشفيات من أجل متابعة تقديم وتوفير الخدمة الطبية اللازمة الى المرضى.