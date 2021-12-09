«التموين»: محضر غش تجاري ضد أي بقال لا يلتزم بأسعار السلع المحددة

تشن وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملات تفتيشية مفاجئة باستمرار لمراقبة عمل منافذ صرف السلع التموينية، للتأكد من التزام البقالين بقائمة أسعار السلع التموينية المعلنة من قبل الوزارة والموزعة على مديريات التموين في جميع المحافظات.

قضية غش تجاري حال عدم الالتزام بالأسعار

ويحرر مفتشو التموين على مستوى المحافظات، محضر غش تجاري، حال ضبط أي منفذ بقال تمويني يبيع السلع التموينية للمواطنين بأسعار تزيد عن المعلنة من قبل وزارة التموين.

وحددت وزارة التموين أسعار السلع التموينية الجديدة شاملة السعر للتاجر التمويني والمستهلك، وهي كالتالي:

1. سعر السكر المعبأ 1 كجم، سعر التاجر 8.25، والمستهلك 8.50 جنيه.

2. الأرز المعبأ 1 كجم، سعر التاجر 7.80، والمستهلك 8 جنيهات.

3. عدس مجروش 500 جم، سعر التاجر 7.75، والمستهلك 8 جنيهات.

4. فول مجروش 500 جم، سعر التاجر 9.50، والمستهلك 9.90 جنيه.

5. مسلي صناعي 800 جم، سعر التاجر 17 جنيها، والمستهلك 17.25 جنيه.

6. شاي ناعم 40 جم، سعر التاجر 2.90، والمستهلك 3 جنيهات.

7. صلصة طماطم 200 جم، سعر التاجر 4.60، والمستهلك 4.75 جنيه.

8. جبنه تتراباك 250 جم، سعر التاجر 5.00 وسعر المستهلك 5.25 جنيه.

9. جبنه تتراباك 500 جم، سعر التاجر 9.75 وسعر المستهلك 10 جنيهات.

10. مسحوق أوتوماتيك 1 كجم، سعر التاجر 15.50 وسعر المستهلك 15.75 جنيه.

11. مسحوق عادي يدوي 800 جم، سعر التاجر 10.25 وسعر المستهلك 10.50 جنيه.

12. صابون غسيل 135 جم، سعر التاجر 2.00 وسعر المستهلك 2.25 جنيه.

13. صابون تواليت 125 جم، سعر التاجر 5.25 وسعر المستهلك 5.50 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم، سعر التاجر 16.50 وسعر المستهلك 17.00 جنيه.

15. زجاجة خل 900 مللي، سعر التاجر 4.00 وسعر المستهلك 4.25 جنيه.

16. زيت خليط 800 مللي، سعر التاجر 19.25 وسعر المستهلك 20 جنيهًا.

17. زيت خليط 1 لتر، سعر التاجر 24.25 وسعر المستهلك 25 جنيهًا.

18. مكرونة 1 كجم، سعر التاجر 8.30 وسعر المستهلك 8.50 جنيه.

19. مكرونة 500 جم، سعر التاجر 4.15 وسعر المستهلك 4.25 جنيه.

20. دقيق ورقي معبأ 1 كجم، سعر التاجر 7.40 وسعر المستهلك 7.50 جنيه.

21. دقيق بلاستيك معبأ 1 كجم، سعر التاجر 7.40 وسعر المستهلك 7.50 جنيه.

22. علبة كبريت درج 120عود، سعر التاجر 0.90 وسعر المستهلك 1.00 جنيه.

23. كيس ملح طعام 200 جم، سعر التاجر 0.90 وسعر المستهلك 1.00 جنيه.

24. بار حلاوة طحينية سادة 40 جم، سعر التاجر1.80 وسعر المستهلك 2.00 جنيه.

25. ظرف طحينة بيضاء، سعر التاجر 1.90 وسعر المستهلك 2.00 جنيه.

26. كيس سائل غسيل أواني، سعر التاجر 1.80 وسعر المستهلك 2.00 جنيه.

27. علبة مرقة دجاج 8 مكعب، سعر التاجر 2.75 وسعر المستهلك 3 جنيهات.

28. كيس كابتشينو 18 جم، سعر التاجر 2.85 وسعر المستهلك 3 جنيهات.

29. بسكويت فانيليا سادة 40 جم، سعر التاجر 0.95 وسعر المستهلك 1.00 جنيه.

30. بسكويت ويفر أنواع 48 جم، سعر التاجر 1.90 وسعر المستهلك 2.00 جنيه.

31. بسكويت أنواع 80 جم، سعر التاجر 2.85 وسعر المستهلك 3 جنيهات.

32. بسكويت أنواع 45 جم، سعر التاجر 2.85 وسعر المستهلك 3 جنيهات.