صولا عمر تطرح أغنيتها الجديد «راجع ليه» عبر «يوتيوب»

طرحت المطربة «صولا عمر»، عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، أغنية جديدة بعنوان «راجع ليه»، وذلك علي طريقة الفيديو كليب.

أغنية «راجع ليه»، من غناء صولا عمر، وإنتاج «شرقي برودكشن»، كلمات الشاعر مصطفى ناصر، ومن ألحان الملحن شريف إسماعيل، ومنتج منفذ فادي صبحي، وتوزيع إسلام الأزرق، وتحت قيادة المخرج أحمد حمدي.

أغنية «مقصودة» حققت ملايين المشاهدات

ويأتي طرح صولا عمر للأغنية بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال أغنية «مقصودة» والتي تعد أخر أعمالها الغنائية، حيث حققت ملايين المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتخطت حاجز الـ 8 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات وألحان: صولا عمر، وتوزيع حاتم محسن، وإخراج عمر زكي.

نشاط فني لـ«صولا عمر».. من موضوع عائلي لـ نقل عام

من ناحية أخرى، شاركت صولا عمر مؤخرا في مسلسل «موضوع عائلي»، الذي عُرض عبر منصة شاهد وحقق نجاحا كبيرا ومن المقرر تقديم جزء ثاني من العمل، الذي قام ببطولته كلا من ماجد الكدواني وصبري فواز ومحمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا ورنا رئيس، وهو من إخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي.

ويُعرض للفنانة صولا عمر، مسلسل نقل عام، على قناة أون، حيث تُجسد دور زوجة الفنان محمد محمود عبد العزيز، وحظيت بردود أفعال واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل «نقل عام»، تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، هايدي رفعت، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، محمد الصاوي وعدد كبير من الفنانين.