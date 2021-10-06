صولا عمر تكشف موعد طرح أغنيتها الجديدة «مقصودة»

أعلنت الفنانة الشابة صولا عمر، في بيان لها، اليوم، عن طرح أغنيتها الجديدة «مقصودة»، الجمعة المُقبلة، عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «مقصودة» من كلمات وألحان صولا عمر، وتوزيع حاتم محسن، وتُعتبر هذه الأغنية هي الثانية في مشوارها عقب النجاح الكبير لأغنيتها «أبو أحمد»، والتي تخطت مشاهدتها على يوتيوب أكثر من 15 مليون مُشاهدة، وكتب كلماتها عفت، وتوزيع حاتم محسن.

صولا تنضم لمسلسل موضوع عائلي

ومن ناحية أخرى، انضمت صولا عمر إلى مسلسل «موضوع عائلي»، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريباً، من بطولة ماجد الكدواني، وصبري فواز، ومحمد شاهين، وإيناس كامل، وشيرين رضا، ورنا رئيس، وصولا عمر، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي.

من هي صولا عمر؟

صولا عمر، حققت شهرة واسعة، خلال الشهور القليلة الماضية، بعد تقديمها أغنية «أبو أحمد»، والتي حظيت بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت صولا عمر، تنتج فيديوهات ساخرة عن العلاقات الاجتماعية، ودخلت عالم الغناء بعد تواصلها مع المنتجة دينا ياقوت؛ لإنتاج برنامج اجتماعي ساخر، ولكن تحول الأمر إلى أغنية.

وقالت «صولا» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «أنا بعاني من زمان أوي، ومن زمان وأنا بغني، بس ماكانش فيه حاجة وثقت موهبتي، حاسة إن دي ثمرة مجهود كبير لأن بقالي 7 سنين بغني وماحدش يعرف عني حاجة».

وتقول كلمات أغنية أبو أحمد لـ«صولا»: «أبو أحمد خدني الكوافير.. أبو أحمد دفعته كتير.. أبو أحمد عيّنلي شوفير.. أبو أحمد شقته عالنيل.. أبو أحمد فتح التلاجة.. أبو أحمد ملقاش فيها حاجة.. أبو أحمد اقفلها وراك.. أبو أحمد اطلب من ماك.. أبو أحمد اكتبلي الشقة.. أبو أحمد اوعى تقول لأه.. أبو أحمد يالا على مارينا.. أبو أحمد فشاليه بجنينه.. أبو أحمد هشتري عربية.. أبو أحمد رخصتها عليّا.. أبو أحمد وتكون عالزيرو.. أبو أحمد على طول بدعيله.. أبو أحمد نفسي في تليفون.. أبو أحمد ويكون آيفون».