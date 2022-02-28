فتح باب الانضمام لجمعية رجال الأعمال أصحاب ومديري شركات التوظيف خلال أيام

بعد تسجيلها رسميا بـ وزارة التضامن الاجتماعي وصدور الرقم الموحد الخاص باعتمادها، لتمثيل شركات إلحاق العمالة المصرية بكافة محافظات الجمهورية ورعاية أصحاب الشركات والعاملين بها وكذلك الجاليات المصرية بالخارج، أعلنت شركات إلحاق العمالة المصرية، تأسيس «جمعية رجال الأعمال أصحاب ومديري شركات التوظيف المصرية»، اعتبارا من اليوم الاثنين.

وصرح حمدي إمام، وكيل المؤسسين ورئيس مجلس إدارة الجمعية، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، بأن الكيان الجديد سيمثل كافة الشركات التي تعمل بمجال إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج بكافة الجمهورية، وتهدف في المقام الأول لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية بالخارج، بالإضافة إلي تأهيل وتدريب العمالة لكي يسهل تسويقها وتوظيفها في أسواق العمل الجديدة ولكي تواكب متطلبات أسواق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

حلم طال انتظاره

وأضاف وكيل المؤسسين ورئيس مجلس إدارة الجمعية: «تأسيس كيان رسمي لشركات التوظيف المصرية، حلم طال انتظاره لتمثيل شركات القطاع والجاليات المصرية بالخارج».

الكيان الجديد يمثل ويرعى أصحاب الشركات

وأشار «إمام»، إلى أن الكيان الجديد يمثل ويرعى أصحاب الشركات والعاملين بها، الذين طالما واجهوا صعوبات وأزمات خلال العقود الماضية؛ لعدم وجود مظلة ترعاهم وأسرهم اجتماعيا وصحيا وتدافع عن حقوقهم لدى كل الجهات، موضحًا أن فتح باب الانضمام للجمعية سيتمّ خلال أيام عن طريق طلب انضمام إلكتروني، ويجري الإعداد لإطلاق أعمال الجمعية رسميا بحضور لفيف من أصحاب ومديري والعاملين بشركات إلحاق العمالة المصرية وبحضور شخصيات رسمية وبارزة من المجتمع الاقتصادي المصري.