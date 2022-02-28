عمال مصانع «يونيفرسال» يعودون للعمل بعد توقف دام لأربعة أيام متواصلة

قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنّ عمال المصانع التسع بمجموعة «يونيفرسال»، التزموا بما اتفق عليه القيادات العمالية بالشركات وعادوا للعمل صباح اليوم، بعد توقفهم عن العمل في 22 فبراير الجاري، اعتراضا على تأخر رواتبهم، ووفاة زميل لهم بسبب تراكم الديون وتأخر راتبه.

اللجوء للقضاء حال عدم التزام إدارة المجموعة باتفاقية العمل الجماعية

وأشار «خليفة»، في بيان له اليوم، إلى الاتفاق على اللجوء للقضاء حال عدم التزام إدارة المجموعة باتفاقية العمل الجماعية التي وقعت في حضور الجهة الإدارية، مبينا أن القيادات العمالية بالمصانع التسع أكدوا تمسكهم بما جاء في اتفاقية العمل الجماعية، التي تم توقيعها من قبل ممثلي العمال والالتزام بالقانون والدستور.

وناشد إدارة مجموعة «يونيفرسال»، الالتزام بتعهداتها التي تم التوقيع عليها بالاتفاقية لاستقرار العمل والإنتاج، منوها إلى أن العمال على استعداد لبذل الكثير من الجهد والعمل ليلًا ونهارًا لإعادة المجموعة لسابق عهدها كأحد أهم الشركات الصناعية الكبرى في صناعة الأجهزة الإلكترونية والمنزلية.

وطالب «خليفة»، الإدارة بتحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه أطفال «عاصم عفيفي»، العامل المتوفى، وصرف راتبه الشهري في المواعيد التي حددها القانون، إلى جانب عدم الاكتفاء بما تم صرفه من مستحقات العامل المالية وهي عبارة عن «باقي مستحقاته من راتب شهر سبتمبر 2021 المتأخرة وراتب شهر يناير 2022، وشهرين مصروفات جنازة»، التي نص عليها القانون، مشيرًا إلى أن هذه مبالغ زهيدة لا تكفي سداد الديون المتراكمة على أسرته.

وطالب بتصفية حقوق العامل عاصم عفيفي وإرسال مكافأة لزوجته وأطفاله الثلاثة، موضحًا أنه يجب على الشركة تحمل المسؤولية الاجتماعية أمام المجتمع ومساندة أسرة العامل المتوفي.