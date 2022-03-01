معلومات عن فيلم The Batman قبل طرحه بدور العرض 3 مارس المقبل

ينتظر الجمهور طرح فيلم The Batman بدور العرض يوم 3 من شهر مارس المقبل، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيلات، حيث إنه من الأفلام التي ينتظر الجمهور طرحها بدور العرض، وهو من الأفلام الأجنبية التي يتم التحضير لطرحها خلال شهر مارس.

أبرز المعلومات عن فيلم The Batman

- كان من المقرر طرح فيلم The Batman في مصر بشهر أكتوبر الماضي، ولكنه تأجل إلى 3 مارس 2022.

- كان الممثل البريطاني روبرت باتينسون، 34 عاما، قد أصيب بـ كورونا في سبتمبر الماضي، أثناء تصويره مشاهد الفيلم بمنطقة قريبة من لندن، وأتى ذلك بعد توقف عملية التصوير لمدة ستة شهور.

- من المقرر طرح الفيلم في أكثر من 22 دار عرض، وتم فتح باب حجز التذاكر «أون لاين» من الوقت الحالي.

- الفيلم تدور قصته حول بروس وين الذي يدعى بالرجل الوطواط، والسنة الثانية له كفارس الظلام وحامي مدينة جوثام، عندما يجد نفسه في مواجهة بينجوين وريدلر، والعديد من أشرار جوثام المشهورين لدي الجمهور.

- قررت الشركة المنتجة الترويج لـ فيلم The Batman، وخصصت محرك البحث جوجل، إذا قام أى شخص بالبحث عن الكلمات الأتية المتعلقة بالفيلم وهي «Bruce Wayne أو Gotham City أو Bat-Signal، سيظهر رمز إشارة «بات مان» أصفر متحرك، عند الضغط عليه تصبح الشاشة مظلمة، ثم تظهر إشارة باتمان الشهيرة تتحرك عبر الشاشة.

أبطال فيلم The Batman

الفيلم يشارك فيه باري كيوجان، روبرت باتينسون، زوي كرافيتز، بول دانو، كولن فاريل، بيتر سارسجارد، أمبر سيينا، أندي سركيس، جيفري رايت، جون تورتورو، ايلينا سوريل، روبرت بنري جونز، ماكس كارفر، ايانا ساليوك، كون أونيل، والفيلم من تأليف مات ريفز، بيتر كريج، بوب كين، بيل فينجر، وإخراج مات ريفز.