مايكل كيتون يعود إلى شخصية «باتمان» في فيلم «Batgirl»

يعود النجم الأمريكي مايكل كيتون، إلى تقمص شخصية «الرجل الوطواط» الشهيرة، في فيلم جديد بعنوان «Batgirl»، ليقدم نفس الدور الذي قدمه في فيلم «Batman» للمخرج تيم برتون، عام 1989، ومن المقرر أن يلعب دور البطولة في الفيلم الجديد من إنتاج «HBO Max» إلى جانب ليزلي جريس، التي تلعب الدور الرئيسي.

طرح فيلم «Batgirl» في دور العرض 4 نوفمبر 2022

ورغم إبقاء تفاصيل الحبكة الأساسية للفيلم سرية، إلا أن الأحداث تركز على «باربرا جوردون»، ابنة مفوض شرطة «جوثام» جيم جوردون، الذي يشارك «باتمان» في التحقيق بالجرائم، والتي تتدخل لمساعدة صديق والدها في محاربة الشر في سرية تامة، ومن المقرر إطلاق الفيلم في دور العرض السينمائي حول العالم بحلول 4 نوفمبر 2022، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

تفاصيل فيلم «Batgirl»

ويتولى إخراج الفيلم المخرجان البلجيكيان من أصل مغربي عادل العربي وبلال فلاح، وتولت كتابة السيناريو كريستينا هودسون، ويضم في بطولة الفيلم، عدد من نجوم هوليوود من بينهم جي كي سيمونز الذي سيؤدي شخصية «جيم جوردون»، وهي نفس الشخصية التي قدمها في فيلم «Justice League» للمخرج زاك سنايدر، إنتاج عام 2017، كما يشارك في بطولة الفيلم برندان فريزر، الذي يلعب دور الشرير «فايرفلاي»، وهو شخص معتل اجتماعيًا ومهووس بالألعاب النارية.

وقدم مايكل كيتون لأول مرة شخصية الملياردير «بروس واين» في فيلم «Batman» لعام 1989، من إخراج تيم بيرتون، ثم أعاد تمثيل الدور مرة أخرى في الجزء الثاني من الفيلم «Batman Returns» عام 1992.

ويشارك الممثل المرشح لجائزة «أوسكار» في مسلسل «Dopesick» للمخرج داني سترونج، لصالح شبكة «Hulu»، وسيظهر قريبًا في فيلم بعنوان «Marvel pic Morbius» من إنتاج شركة «كولومبيا بيكتشرز»، من بطولة جاريد ليتو، والمقرر طرحه في يناير 2022.