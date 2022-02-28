تعرف على أسعار ومحتويات كراتين رمضان ومواعيد طرحها.. تبدأ من 59 جنيها

بدأت محلات السوبر ماركت والهايبر في توفير شنط رمضان وطرحها فى الأسواق بأسعار تبدأ من 59 جنيها حتى 124.95 جنيه والأكثر تميزا تباع بسعر 155 جنيها.

وقال أحمد صقر نائب رئيس غرفة الاسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الأسواق شهدت زيادة تعاقدات كراتين رمضان هذا العام بإجمالى 10 ملايين كرتونة، وذلك بدايةً من شهر رجب، ويجرى توزيع الشنط في شهر شعبان.

تراجع أسعار البقوليات والسكر في شنط رمضان

وأضاف أن أهم السلع التي شهدت تراجعًا في السعر في كرتونة رمضان، هي البقوليات والسكر، مقابل استقرار الأرز والعدس والتمر والصلصة والمكرونة والزيت، موضحًا أن كرتونة رمضان سيبدأ طرحها بداية من شهر شعبان وتتراوح أسعارها بين 59 و124.95 جنيه والمميزة بـ155 جنيهًا.

وأكد «صقر»، أن سعر الكرتونة يتحدد، وفقًا للمحتويات الموجودة بها وأوزانها، وأن أبرز المتعاقدين على الشنط والكراتين هذا العام، الشركات والأفراد لتلبية متطلبات إخراج زكاة رمضان، وتابع أن العديد من السلاسل التجارية الكبرى أقدمت على عدم رفع الأسعار، أملًا في زيادة مبيعاتها.

محتويات كرتونة سعرها 59 جنيهًا

وتتكون الكرتونة التي يقدر سعرها بـ59 جنيهًا من زجاجة زيت 700 جرام - كيلو أرز - كيلو سكر - كيس مكرونة 500 جرام - عبوة صلصة 200 جرام كيس بلح.

محتويات الكرتونة المميزة وسعرها 155 جنيها

تتكون الكرتونة المميزة من كيس أرز - كيس سكر - زجاجة زيت - كيس مكرونة - كيس سمن 350 جرام - كيس زبيب - كيس جوز هند - لفة قمر الدين - كيس بلح - علبة شاي - عبوة صلصلة - كيس لوبيا - كيس عدس كيس فول.

وهناك شنطة مميزة تتكون من زجاجة زيت - 2 كيس أرز - 2 كيس سكر - عبوة صلصة - 2 كيس بلح صعيدي - كيس زبيب - علبة شاي - لفة قمر الدين - كيس فول.

كرتونة بسعر 124.95 جنيه

وتتكون هذه الكرتونية من كيس مكرونة - أرز مصري - زيت خليط سمن نباتي 350 جرام - كيس ملح - كيس زبيب - فول سوداني - لوبيا - فول - لفة قمر الدين.

كرتونة بسعر 64.95 جنيه

وتتكون من 2 كيس مكرونة - أرز مصرى 900 جرام - كيس سكر - زيت خليط 700 مللي - سمن نباتى 350 جرام - شاي 40 جرام.

أسعار محتويات كرتونة رمضان

- تراوحت أسعار الأرز ما بين 10 و13 جنيهًا.

- دقيق سائب بسعر 9 جنيهات.

- اللوبيا بسعر 24 جنيها.

- العدس الأصفر يباع بسعر 24 جنيها.

- زيت ذرة كريستال 800 جرام بسعر 45 جنيهًا.

- زجاجة الزيت 22 جنيهًا.

- الشاي 40 جراما بـ5 جنيهات.

- البلح يباع بأسعار تبدأ من 30 إلى 70 جنيهًا.

- قمر الدين 500 جرام المصري والسوري يباع بسعر يبدأ من 20 إلى 55 جنيهًا.

- السمن النباتي يباع بسعر 27 جنيهًا.