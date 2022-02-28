نجاح تجربة ضخ المياه من محطة التحلية بالمنصورة الجديدة

أجرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الاثنين، تجربة ناجحة لضخ المياه المحلاة من محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة، لتصل مياه الشرب إلى الوحدات السكنية والمؤسسات الحكومية بمختلف أنحاء المدينة.

وبدأت أعمال إنشاء محطة تحلية مياه البحر لتغذية مدينة المنصورة الجديدة بمياه الشرب منذ ثلاث سنوات، وتُعد أول محطة لتحلية مياه البحر في منطقة شمال الدلتا.

نجاح تجربة ضخ مياه المحطة

وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم ضخ مياه المحطة المحلاة إلى المدينة، وذلك لتلبية احتياجات المنصورة الجديدة من مياه الشرب.

وأوضح «منيع» أن الهدف من إنشاء المحطة توفير المياه الصالحة للشرب لمدينة المنصورة الجديدة، بجودة عالية وبصفة مستمرة.

1.4 مليار جنيه تكلفة الإنشاءات

وقال المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إن تكلفة إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالمنصورة الجديدة، بلغت قرابة مليار و400 مليون جنيه، وذلك على مساحة 24 فداناً.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية لمحطة تحلية المياه 80 ألف متر مكعب يومياً، ومن المقرر بعد الانتهاء منها كلياً، أن ترتفع طاقتها الإنتاجية إلى 160 ألف متر مكعب يومياً.

وأكد رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة أن المحطة تعمل بنظام عملية التناطح العكسي (RO)، الذي يختلف عن الأساليب السابقة، التي كانت تعتمد على عملية التبخير، مشيراً إلى أن المحطة تعمل بنظام المعالجة النهائية «فلاتر الكالسيت»، ونظام حقن ثاني أكسيد الكربون، لمعالجة المياه طبقاً للمواصفات القياسية لوزارة الصحة.

المحطة مراقبة إلكترونياً

كما أكد ان المحطة مراقبة إلكترونياً بالكامل، للحفاظ على المعدات وجودة المياه، مشيراً إلى أن المحطة قامت بإنشائها شركة «أبناء علام»، بإشراف هندسي من مكتب «جماعة المهندسين الاستشاريين».

وتتبع مدينة المنصورة الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتُعد من مدن الجيل الرابع في مصر.