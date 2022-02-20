‫ مسؤولو «الإسكان» يتفقدون مشروعات مدينة المنصورة الجديدة (صور)

أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمدينة المنصورة الجديدة، يرافقه المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، ومسؤولو الهيئة والجهاز والمشروعات، في إطار دفع العمل بالمشروعات وتذليل أي عقبات.

مشروعات سكن مصر وJANNA

وخلال الجولة، تابع مسؤولو الإسكان سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة وبينها مشروع سكن مصر ومشروع JANNA، ومشروع الإسكان الساحلي بالمدينة.

كما تفقد مسؤولو الوزارة، أعمال المرافق المنفذة بالمرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، ومشروع تنفيذ الفيلات المتصلة وشبه المتصلة، وكذا الفيلات المنفصلة، وتم التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة إنهاء الأعمال طبقا للبرامج الزمنية المحددة، مع التأكيد على ضرورة مراعاة معايير الجودة أثناء التنفيذ.

محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة

وشملت جولة المهندس عبدالمطلب ممدوح ومرافقيه، تفقد سير الأعمال بمحطة تحلية مياه البحر الجاري تنفيذها لتغذية المدينة بمياه الشرب.

وجاءت الزيارة تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بمتابعة الأعمال بالمشروعات القومية الكبرى التي تتولى الوزارة تنفيذها.