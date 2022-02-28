موعد ومكان معرض صنع في دمياط.. هتشتري عفش رخيص من غير سفر

مسافات طويلة يقطعها المواطنون للسفر من القاهرة والجيزة لشراء الأثاث من مدينة دمياط حيث التصميمات المميزة والموبيليا التي يتم تجهيزها من أجود أنواع الأخشاب، وهو ما دفع وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع محافظة دمياط، للإعلان عن تنظيم معرض «صنع في دمياط»؛ لتسهيل الأمر على المشتريين، فضلا عن عرض وتقديم أكبر قدر من المنتجات.

موعد «صنع في دمياط» ومكان إقامته

ووفقا لوزارة التجارة والصناعة، فإن معرض «صنع في دمياط» للأثاث سيقام في الفترة من 3 إلى 12 مارس، في قاعة مشاريع مصر بأرض المعارض فى مدينة نصر بوابه رقم (1 )وبوابه رقم(4)، إذ يبلغ عدد البكيات 64 باكية على مسطح دورين.

يضم المعرض الكثير من قطع الموبيليا التي تتنوع بين غرف النوم والسفرة والأطفال والأنتريهات؛ ما يتيح الفرصة لسكان القاهرة الكبرى والجيزة وباقى المحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة للجميع، إذ يقدم المعرض مجموعة متميزة من الموبيليا والأثاث لما يزيد عن حوالي 42 مصنعا وعارضا للأثاث من دمياط والذي يتنوع بين الكلاسيكي والمودرن .

من جهتها قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن معرض «صنع في دمياط» يقدم أثاث بأسعار تنافسية وجودة عالية لتلبية احتياجات المستهلك المصري الذي يبحث عن منتج وطني متميز.

سلسلة معارض صنع في دمياط

وفي سياق متصل، كانت قد أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه سيتم إطلاق 5 مراحل لهذا العام، على أن تبدأ المرحلة الأولى فى مارس القادم ولمدة عشرة أيام، وسيتم إطلاق 3 مراحل فى ديسمبر من العام الجاري، وذلك بعد ان حقق نجاحا خلال السنوات الماضية منذ انطلاقه في عام 2016.