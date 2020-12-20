محافظ دمياط تتابع استعدادات معرض «صنع في مصر» للأثاث

التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأحد، بحسام شبكة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدمياط، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات والاستعدادات الخاصة بإقامة الدورة الخامسة من معرض الأثاث «صنع فى دمياط» بأرض المعارض بمدينة نصر.

ناقش الطرفان تحديد موعد إقامة المعرض وأسعار الباكيات، البالغ عددها 64 باكية على مسطح دورين، كما أوضحت المحافظ أن المعرض من المقرر أن يقام بمشاركة مدينة الأثاث والغرفة التجارية وعملاء جهاز تنمية المشروعات، وأيضا الصناع بمحافظة دمياط، منوهة إلى أن المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المختلفة تحرص دومًا على إقامة هذه المبادرات لخلق آفاق تسويقية جديدة للصناع واستعادة المنتج الدمياطي لمكانته بخريطة الصناعة المحلية، كما أكدت أنه سيتم الإعلان قريبا عن ميعاد إقامة المعرض.

وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قد افتتحت معرض الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأسر المنتجة «ديارنا» المقام بمحافظة المنيا، الذي بلغ إجمالي مبيعاته مليون جنيه و815 ألف جنيه، بعد عشرة أيام فقط من افتتاحه.

وأقيم المعرض تحت عنوان "THE EGYPTIAN BRAND"، وخصص لعرض منتجات الأثاث من قبل عارضين من مدينة دمياط للأثاث، والغرفة التجارية، والجمعيات التعاونية الإنتاجية لصناعة الأثاث.

وعقب هذا، قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مد فترة معرض الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة «ديارنا» حتى اليوم 20 ديسمبر الحالي، والمقام باستراحة المحافظة القديمة، بمشاركة 54 عارضا.

وقالت وزيرة التضامن، إن إقامة العديد من المعارض في مختلف محافظات الجمهورية، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأسر المنتجة، لدعم تكافؤ الفرص لفتح العديد من المجالات والمشروعات، للارتقاء بالمجتمعات ومحاربة الفقر وتوفير العديد من فرص العمل.