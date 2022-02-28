وزير التعليم: القيادة السياسية تستهدف بناء الإنسان كعمود للجمهورية الجديدة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم، إنه لولا إيمان القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة بناء الإنسان المصري كعمود رئيسي في الجمهورية الجديدة، لما كنا مشينا هذا الشوط في تطوير التعليم، متابعا: «يمكن الحديث اللي سمعته النهاردة من الرئيس السيسي مكاشفة لا يستطيع القيام بها سوى الرئيس، لأنه تحدث في أمور محددة تستدعي أننا نفكر فيها».

السيسي يعطي أمثلة في غاية الأهمية

وأضاف «شوقي»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى أمثلة في غاية الأهمية، مثل «مسابقة في وزارة الاتصالات، تقدم فيها 300 ألف ونجح فيها عدد قليل جدا، ما وراء هذه القصة كيف أن نظام التعليم اللي بنحاول نطوره كان يؤدي إلى تخريج طلاب وأوائل الثانوية العامة وكملوا في الجامعة، وانتهى أن المؤهل منهم في الحقيقة كان عدد صغير، ده اللي احنا بنحاول نطوره ونصلحه، والثقافة السائدة لا تزال مهتمة بالشكل وليس بالجوهر».

البعض يهتم بالشهادة وليس المهارة

وأشار وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن البعض لا يزال مهتما بالشهادة وليس المهارة، متابعا: «مهما قولنا عن المهارة، يرى الناس أنها ملهاش لازمة، مفيش لسه اقتناع بأهمية أننا فعلا لازم نديهم مهارة يواجهوا بها الحياة مش شهادة فارغة من التعلم، عشان كده الرئيس السيسي كان بيقولهم محتاجين تعليم ولا لا».