السيسي: لما بدأنا نصلح التعليم الدكتور طارق شوقي خد على دماغه لما مات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه يرى دائما أنّ الرعاية الصحية والنمو السكاني «أمن قومي» والتعليم أيضا «أمن قومي»، متابعا: «لما جيت أتكلم في التعليم وبدأنا نصلحه بجد، الدكتور طارق شوقي خد على دماغه لما مات، انتوا عاوزين تعليم ولا مش عاوزين».

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة: «لقاءاتنا دي هدفها توعية حقيقة لواقعنا، وإننا منتكسفش ونتكلم، الوزراء قالوا كلام مترتب هيفهموا ناس كتير، وفي ناس محتاجة كلام أكتر من كده علشان يوصلها».

معدلات النمو

وتابع الرئيس السيسي: «معدلات النمو 6%، هو اللي زينا ينفعه 6%، اللي زينا عاوز 60% عشان نوصل لـ5 ترليون دولار دخل ناتج محلي لـ100 مليون، عشان أقدر أقدم الخدمات اللي بتتقدم في أوروبا، وأدي تعليم زي اللي في أوروبا، ووعي وتوعية زي أوروبا، ولما عملنا قوائم انتظار مبيخلصوش وبيزيدوا».